COM 1.701 CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 HUMAITÁ JÁ ESTÁ ENTRE OS MUNICÍPIOS MAIS INFECTADOS DO AMAZONAS

HUMAITÁ diagnosticou 1.701 casos do novo coronavírus, nesta quinta-feira (16), segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), no início da noite.

De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados 42 óbitos pela doença, desde o início dos casos de COVID-19 no município, como total de mortes. Um dado superimportante, que merece destaque também é que já temos 925 pessoas recuperadas até o momento.

A procura em busca de atendimento médico na unidade Sentinela continua bastante alta, e ainda não reflete as medidas tomadas pelo gestor municipal, que decretou ‘Toque de Recolhimento”, cerca de quatro dias atrás.

Segundo o boletim, 695 pessoas estão em tratamento domiciliar, após estarem sintomáticas. Os atendimentos médicos para casos COVID permanecem sendo feito somente na unidade Sentinela, até as 18h00 e no Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes. O secretário de Saúde Cleomar Scandolara, nos informou que, 03 postos de saúde no município, farão também atendimentos e avaliação médica para entrega dos kits de medicamentos, em casos suspeitos de infecção viral do coronavirus. Cleomar Scandolara disse ainda que, até segunda-feira (20) já terá ordenado os postos que serão anunciados pela secretaria.