Ao menos sete pessoas morreram após dois veículos colidirem de frente, na GO-139, em Piracanjuba, Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local do acidente, os carros estavam destruídos. Haviam três mulheres e três homens em uma Duster e no Corolla, havia um casal.

Segundo a corporação, entre as vítimas fatais, estavam duas crianças.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para o atendimento da ocorrência.