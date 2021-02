COLHEITA DE GRÃOS EM HUMAITÁ AUMENTAM A FORÇA DE NOSSA CADEIA PRODUTIVA NO SUL DO AMAZONAS

O sul do Amazonas começou a colheita da safra 2021, nos campos naturais de Humaitá (a 590 km de Manaus), o cultivo da soja e do arroz, está gerando um crescimento econômico de milhões de reais no município humaitaense. O sucesso das colheitas no ano passado, contando com quase 3 mil hectares, a colheita feita na última safra 2020 chegou a 6 mil toneladas, dobrando praticamente o valor inicial, de 3,4 a 3,6 mil toneladas.

O solo de qualidade nos campos abertos do sul do Amazonas, tem atraído novos produtores, como o empresário Aurivaldo Moreira de Almeida (BODE DE LÁBREA) que decidiu investir pesado no setor graneleiro. O empresário é dono de todo este novo complexo que deverá secar e armazenar grãos produzidos na região. A primeira colheitadeira da marca John Dee foi entregue ao empresário nesta sexta-feira (05.02).

Nas primeiras colheitas de soja, a expectativa por tonelada era de 3,4 a 3,6 mil toneladas, por hectare, superando a média nacional de 3,1 toneladas na safra. Valor que, para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), considerou como ótima, levando em conta a área plantada que ainda estava em fase de correção de solo. Agora, a colheita praticamente triplicou. Chegando a 6 mil toneladas, no ano passado de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

O município de Humaitá, já é também um grande celeiro de escoamento de produção, e diariamente neste mês de fevereiro, já temos circulando por aqui cerca de 200 carretas, que aumentou o consumo de alimentação, gerando lucro e vendas de quentinha por toda a cidade.

Loading...

Enquanto o Anel viário do município não fica pronto, a circulação de cargas pesadas dentro da área urbana é inevitável, e seu efeito colateral, causa um aumento significativo de buracos ao longo do trecho utilizado pelas cargas pesadas. O gestor municipal, cobrou o ordenamento das carretas que circulam pela cidade, do Grupo Masutti que recebe grãos diariamente do Mato Grosso.

A logística gera um fabuloso “lucro” para os produtores de soja em Humaitá, que economizam, mais de 5% de sua logística, o que representa milhões de reais uma vez que, o porto de envio da produção fica cerca de 20 a 45 km de distância.

Definitivamente, o setor primário em Humaitá, é promissor e garante retorno rápido de cada centavo investido por aqui.