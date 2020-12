COHASB PODE SER VENDIDA, E TAXA DE ÁGUA SUBIR PARA R$ 100,00 (CEM REAIS) EM 2021

Nada confirmado, a presunção é baseada através da visita oficial da COSAMA em Humaitá. A Companhia de Saneamento Básico do Amazonas está com uma equipe de funcionários e técnicos visitando as instalações da COHASB em Humaitá. Os motivos segundo informações de bastidores, são de que a empresa estadual poderá assumir a COHASB ja no ano de 2021.

A COHASB tem sido um câncer de longa data ao município, e sua manutenção supervisionada pelo município sem direito a reajustes de tarifas, cortes etc.

A COHASB tem uma arrecadação deficitária há anos, as despesas nunca são inferiores que o lucro, e isso tem acumulado dívidas impagáveis por décadas.

Com tavas em média de 19,00 a autarquia ainda sofre um descontrole arrecadatório que tem gerado uma dívida sem limites todos os anos.

A conta, parece ter chegado, e a ‘novamente gestão já planeja a oportunidade de livrar-ser o mais rápido possível ja em seu primeiro ano vindouro.

Portanto, todos os consumidores municipais, preparem-se para o impacto orçamentário forte no seu bolso, afinal, essa conta só tem um endereço fixo, a sua casa. Com milhões de reais em débitos acumulados, uma taxa mínima de R$ 100,00 Cem Reais, pode ser lucro, para nossos bolsos. Como vivemos a síndrome da “ÁGUA MINERAL” explicada e até hoje inexplicada, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, porque não bebermos água da antiga COHASB com preço de Blackfriday de cem reais fixos?

A hora é agora, já caímos no conto do Bolsomitos, do petróleo barato, da carga de gás em promoção e pra completarmos a casadinha, vamos de agua natural com precinho de bombom garoto!

SEU VEREADOR, TERÁ QUE APROVAR ISSO!

Que venha 2021