COHASB EXPÕE SUA FRAGILIDADE, E COSAMA PODE ASSUMIR ESSA BRONCA AINDA ESTE ANO

Os problemas com bombas, falta de agua em alguns bairros, rede de abastecimento antiga, com constantes vazamento e a baixa taxa de manutenção aproxima cada vez mais a COHASB da COSAMA.

Os estudos na autarquia ja está bastante avançada e a fusão parece inevitável, resta saber a reação desta troca de comando e os efeitos colaterais que isso irá causar em nossa meio social.

Enquanto isso não ocorre o silencio e o faz de conta que ninguém sabe caminha firme na direção ao adeus COHASB.

A COSAMA prevê investimento pesado no abastecimento de agua no município, gerida pelo governo do estado a COSAMA já assumiu o controle em vários municípios do interior, e por aqui não será diferente.

BY ACRITICA DE HUMAITA