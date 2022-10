Cofre polpudo de Virgínia Fonseca: milionária, influenciadora aumenta fortuna em 12 horas. Detalhes!

Virginia Fonseca, de 23 anos, ganhou R$ 4 milhões em 12 horas, após sua marca de cosméticos fazer uma promoção. Lançada em setembro do ano passado, a WePink bateu um recorde de vendas, segundo a assessoria de imprensa da influenciadora. A promoção contou com seis itens sendo eles três body splash, dois séruns e um lip tint.

Grávida de 9 meses, Virgínia pode dar à luz a qualquer momento. Casada com Zé Felipe, a youtuber e o sertanejo já são pais de Maria Alice, de 1 ano e 4 meses.

O segredo do sucesso de Virgínia Fonseca

Virginia Fonseca é a pessoa mais seguida do Instagram no Brasil sem ser artista ou atleta: são quase 39.5 milhões de pessoas acompanhando a rotina da empresária. No YouTube, é a quarta conta mais lucrativa do país.

De acordo com a revista “Forbes”, Virginia já faturou R$ 17,4 milhões em apenas três meses. “Faturamos esse número com um único perfume que as pessoas nem sequer sentiram o cheiro”, disse a artista. Foram 110 mil unidades vendidas.

Além do que arrecada com views e propagandas nas redes sociais, Virgínia montou sua própria agência de marketing digital e se tornou sócia de duas empresas. Ela também é apresentadora e está à frente do podcast PodCats, ao lado de Camila Loures.

Fonte: PurePeople