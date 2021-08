Codam aprova R$1,8 bi em investimentos para o Amazonas

Um volume de R$1,8 bilhão em investimentos previstos para os próximos três anos foi o aporte total aprovado na 291ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). A estimativa de geração de novos postos de trabalho é de 1.287 vagas, sendo 1.021 de mão de obra direta e 266 de mão de obra indireta, além de outros 547 postos que serão remanejados pelas indústrias durante os próximos três anos.

“É um volume expressivo de novos investimentos que demonstram a confiança dos investidores no estado do Amazonas”, afirmou o governador Wilson Lima.

Na pauta da Reunião foram aprovados pelo Codam o total de 32 projetos, sendo 13 de Implantação, 13 de Diversificação e 6 de Atualização. Os investimentos aprovados correspondem a segmentos diversificados da indústria, dentre eles estão: eletroeletrônicos e de informática; eletrodomésticos; comunicação; ferragens; açougues; plásticos e laminados.

Para o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, que presidiu a reunião, o resultado foi “muito proveitoso com a participação dos conselheiros, com muitas ideias boas e que permitem o desenvolvimento de nosso Estado, seguindo a proposta do nosso Codam”.

“Aqui (no Amazonas) temos muito espaço para investimentos e é importante saber que nós aqui fazemos o abastecimento de todo o país e não só de Manaus, com vários produtos como é o exemplo de condicionadores de ar e de televisores. E, também, podemos verticalizar alguns mercados que já estão aqui, como, por exemplo, as bicicletas que ainda não é tão verticalizado como acontece com o mercado das motocicletas; e isso é muito importante para a nossa economia local”, destacou o secretário.

A 291ª Reunião do Codam aconteceu na manhã desta quinta-feira (19/08), em formato híbrido: presencial para os conselheiros e imprensa na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), localizada na Avenida Joaquim Nabuco, centro; e, também, em modo virtual para o público em geral com transmissão pelo canal da Sedecti Amazonas no YouTube.

Investimentos – Nesta edição do Codam, três projetos apresentaram os maiores investimentos para o Amazonas. Dentre elas estão: a Samsung com dois projetos de Atualização com o total de R$1.080.912.922,08, com projeção para a criação de 225 novos postos de trabalho, além de outras 310 vagas que serão remanejadas. A Foxconn com o aporte de R$228.930.299,17, com um projeto de Implantação e estimativa de geração de 241 novos postos de trabalho diretos e de 89 vagas indiretas. E o terceiro maior projeto foi a Flextronics, que apresentou investimento de R$104.590.564,62, para o projeto de Diversificação com estimativa de criação de 101 novas vagas de mão de obra direta e de 11 vagas indiretas.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, a aprovação dos investimentos nesta pauta do Codam, demonstra que o Amazonas tem se tornado um “porto seguro” para investimentos produtivos.

“Seja na Zona Franca de Manaus, seja no interior do Estado, existe a segurança jurídica e o ambiente de negócios que são indispensáveis para a efetivação de investimentos na produção, impactando na geração de emprego e renda para a nossa região”, ressaltou Freitas.

Na opinião do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, que na oportunidade representou o presidente Antônio Silva; os investimentos aprovados no Codam são essenciais, principalmente, em função do momento delicado que a economia vem passando.

“Cada projeto significa mais investimentos, tecnologia e criação de empregos para nossa região, principalmente, nesse momento onde todos estamos precisando. É muito importante a regularidade das realizações dessas reuniões. A quantidade é grande de desempregados, mas na medida do possível, a parte industrial, com certeza, está tentando primeiro manter esses projetos que são atualizados. Segundo é fazer com que os projetos que foram aprovados, sejam executados o mais rápido possível para poder absorver essa mão de obra”, opinou o empresário.

Interior – Para o interior do Amazonas, o município contemplado com investimentos nesta edição do Codam foi Iranduba, na Região Metropolitana. O projeto aprovado foi o de Implantação da empresa Falcão Indústria de Alimentos Ltda, que irá produzir “partes e miudezas comestíveis e subprodutos de bovinos oriundos da indústria frigorífica”.

O investimento da empresa para aquele município é da ordem de R$20 milhões, estimados para os próximos três anos. A projeção é de geração de 46 novos postos de trabalho diretos e de 14 indiretos.

Na avaliação do secretário titular da Sedecti, Jório Veiga, os projetos de Implantação para o interior demonstram que os esforços do Governo do Amazonas para a interiorização dos investimentos, apresentam bons resultados.

“Temos um projeto para o setor alimentício de Iranduba e é sempre bom quando a gente tem uma cidade fora de Manaus que privilegia o agronegócio. Vemos que a piscicultura também começa a se desenvolver e em função disso. Com esses investimentos, a gente atende mais pessoas no interior. Esses projetos são bons para o crescimento do Estado”, ressaltou Veiga.

Codam – O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) é um órgão colegiado vinculado ao gabinete do governador do Estado, por força de Lei nº 2.032 de 2 de maio de 1991, regulamentado pelo Decreto nº14.168 de 8 de agosto de 1991, tendo o governador como presidente e o secretário titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) como vice-presidente.

O Conselho tem por objetivo avaliar os projetos de empreendimento privados que são submetidos para análise e aprová-los, quando estes cumprirem com todas as formalidades e colaborarem para o desenvolvimento do Estado do Amazonas.

O calendário anual de reuniões do Conselho está disponível na página da Sedecti (www.sedecti.am.gov.br) na aba “Codam”. As próximas reuniões do Conselho acontecem em outubro e dezembro de 2021.

