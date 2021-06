Codam aprova aproximadamente R$ 1,5 bilhão em investimentos para Manaus e Rio Preto da Eva

A 290ª Reunião Ordinária do Conselho foi realizada na manhã desta terça-feira (22/06)

A 290ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Amazonas (Codam), órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), encerrou na manhã desta terça-feira (22/06) com a aprovação de aproximadamente R$ 1,5 bilhão em investimentos que serão aplicados nos próximos três anos.

O volume de investimento aprovado conta com a projeção de geração de 1.257 novos postos de trabalho, sendo 1.035 diretos e 222 de mão de obra indireta. As novas vagas de trabalho são projetadas para Manaus e também para o município de Rio Preto da Eva.

A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira (22/06), em modo on-line por meio do canal da Sedecti no YouTube (Sedecti Amazonas). Ao todo, foram aprovados 39 projetos, sendo 16 de implantação, 17 de diversificação e seis projetos de atualização.

Para o titular da Sedecti, Jório Veiga, que presidiu a reunião do Codam, o volume de investimento aprovado está dentro da média de projetos esperados pela equipe técnica da pasta, mesmo a economia estando ainda sob efeitos da pandemia causada pela Covid-19.

“Tivemos uma boa safra de projetos apresentados nesta pauta. Alguns precisam passar por alguns ajustes, mas, de um modo geral, estamos com números dentro da média aguardada. O Governo do Amazonas continua na busca por atrair novos investimentos para o estado e poder aquecer a nossa economia, principalmente, levando a interiorização do desenvolvimento para os municípios”, reforçou Veiga.

Destaques – Os destaques aprovados na reunião foram para as empresas Tec Toy S.A.; Hana Eletronics Indústria e Comércio Ltda; Rubberon Indústria, Comércio, Importação e Exportação; Sagemcom Brasil Comunicação Ltda e Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda.

A Tec Toy S.A. apresentou o projeto de atualização (adequações de projetos) com investimentos de mais de R$ 542 milhões. Dentre os produtos destacados para a produção local, estão telefone celular digital combinado ou não com outras tecnologias e terminal de captura de dados para transações comerciais.

Já a empresa Hana Eletronics Indústria e Comércio Ltda apresentou o projeto de implantação (novo produto a ser fabricado) com investimento da ordem de mais de R$ 164 milhões para a fabricação de circuito integrado eletrônico tipo memória (módulo de memória RAM padronizado).

A Rubberon Indústria, Comércio, Importação e Exportação apresentou projeto de diversificação (fabricação de novos produtos) com investimentos de mais de R$ 64 milhões. Os itens a serem fabricados foram classificados como “artigo de matéria plástica para transporte ou embalagem”, tais como: chapa, folha, tira, fita, película de plástico (exceto de poliestireno expansível e autoadesiva).

Outro destaque foi o da empresa Sagemcom Brasil Comunicações Ltda, que também apresentou o projeto de diversificação com investimento de praticamente R$ 53 milhões para a produção de do item: registrador/medidor de energia elétrica.

Rio Preto da Eva – O destaque para o interior do estado, dentre os projetos aprovados na 290ª Reunião Ordinária do Codam, foi para o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). A empresa Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda apresentou o projeto de implantação com o investimento de aproximadamente R$ 8,5 milhões.

Os produtos a serem fabricados pela empresa em Rio Preto da Eva são travesseiro, cama articulada e americana, colchão de espuma e colchão de mola.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, os investimentos aprovados pelo Codam têm fundamental importância para alavancar a economia no estado, destacando o desenvolvimento sustentável.

“O Codam tem tido um papel estratégico para o estado do Amazonas, não só pela aprovação de projetos industriais e agroindustriais que levam investimentos com geração de emprego e renda, mas também pelo direcionamento quanto ao desenvolvimento sustentável do nosso Amazonas, com discussão sobre novas tecnologias e de produção que respeita o meio ambiente com efeitos socioeconômicos”, enfatizou Freitas.

Alta tecnologia – No âmbito de investimentos de alta tecnologia nos projetos aprovados pelo Codam, a novidade foi para a Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. A gigante sul-coreana apresentou a fabricação do produto “aparelho receptor de televisão com projetor de vídeo incorporado”.

O equipamento high tech é um receptor de sinal de TV e, ao mesmo tempo, projetor de vídeo a laser (triplo) que projeta imagens com resolução em 4K. O modelo de referência possui alto-falantes, três entradas digitais HDMI, sistema de DTV, entrada LAN, USB e saída digital óptica para som.

O aparelho conta com o mesmo sistema operacional das Smart TVs (Tizen) e suporte a comando de voz (Alexa, Bixby e Google Assistente). O produto terá valor de mercado de aproximadamente R$ 39 mil.

FOTO: Divulgação