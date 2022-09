Cobra Kai: Bruna Marquezine estrela vídeo da série do “namorado”

A Netflix divulgou um vídeo promocional da 5ª temporada de “Cobra Kai” estrelado por Bruna Marquezine (“Maldivas”). O vídeo mostra a brasileira num dojo, treinando karatê. Entre as lições, estão alguns movimentos típicos da série e da franquia “Karatê Kid”, como pegar uma mosca usando o hashi.

A presença de Marquezine no vídeo também aproveita a inevitável repercussão nos sites de fofocas, que há algum tempo vem apontando seu namoro com o ator Xolo Maridueña, intérprete de Miguel Diaz na série. Os dois trabalharam juntos no vindouro filme de super-herói “Besouro Azul” e desde então tem compartilhado muitos momentos juntos – ele até veio ao Brasil.

Lançada na sexta passada (9/9), a 5ª temporada de “Cobra Kai” mostra Terry Silver (Thomas Ian Griffith) expandindo o império Cobra Kai para fazer seu estilo impiedoso de artes marciais se tornar dominante. A trama ainda traz de volta o vilão Mike Barnes (Sean Kanan), visto em “Karatê Kid III”.

Enquanto isso, os ex-rivais Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) não conseguem fazer seus alunos se entenderem.

Alimentada pela nostalgia da década de 1980, “Cobra Kai” foi criada por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg (os dois últimos de “American Pie: o Reencontro”) e segue os personagens clássicos de “Karatê Kid” mais de 30 anos após os eventos da franquia original. Além dos citados, a lista de personagens clássicos inclui ainda Lucille (Randee Heller) e Chozen (Yuji Okumoto), do primeiro e do segundo filme.

Desde seu lançamento, a 5ª temporada de “Cobra Kai” já foi vista por mais de 100 milhões de espectadores, estreando em 1º lugar no Top 10 semanal da Netflix.

