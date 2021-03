CLIMA TENSO EM BRASÍLIA, BOLSONARO REAGE E COBRA COMANDO ABSOLUTO

A cobra fumou em Brasília após o presidente Bolsonaro ter demitido três generais das forças Armadas e mais três ministros, nesta terça-feira (30).

O presidente ficou insatisfeito com os generais que, nao concordariam com o uso das forças Armadas, para garantir o poder presidencial o uso delas em caso de necessidade do presidente, para manter a ordem de seu governo.

Bolsonaro está intolerante ao perceber que, sua gestão já não controla como deveria, suas decisões tomadas ultimamente. A reação presidencial desencadeou medo e revolta entre parlamentares de oposição que já prepararam pedido de impeachement contra Bolsonaro, que deve ser protocolado nesta quarta-feira (31).

O presidente deve usar seu poder para assumir também, poder de controle, nos comandos da Polícia Militar nos Estados brasileiros.

O clima vai ferver ainda mais durante todo o dia de hoje (31) e pode desencadear uma reviravolta nacional, com reações diversas caso não seja controlado os ânimos de ambos os lados (Oposição e situação).

Estamos acompanhando tudo o que está rolando nos bastidores do poder, que já sinaliza até com empeachement do ministro Antônio de Morais.

*#BrasilReage*

*#PoderAbsoluto*

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*