Claudia Leitte arrasa com vestidinho curtinho durante apresentação no intervalo da NBA

Claudia Leitte é uma artista consagrada no Brasil e fora dele, e durante a noite da última quarta-feira, dia 25, a cantora brilhou muito durante uma apresentação no intervalo de jogo da NBA entre os times Orlando Magic e Indiana Pacers.

Mas você deve estar se perguntando o motivo de Claudia Leitte estar se apresentando nos Estados Unidos, não é mesmo!? O motivo para isso acontecer é que a equipe da cidade de Orlando estava homenageando a comunidade brasileira que vive na região e, para isso, eles decidiram realizar uma noite brasileira.

A cantora, que tem vários sucessos, engatou alguns medleys das músicas Carnaval, Corázon e We Are One – mas vale destacar que o look da gata também fez sucesso durante a noite. Claudinha estava com um vestido que lembrava o uniforme do Orlando Magic, mas claro tinha muito brilho para deixar mais com a cara dela. Dá uma olhadinha:

