Cigás avança em ações para o fortalecimento de boas práticas institucionais

Uma das cinco maiores distribuidoras de gás natural (GN) do país, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) vem se destacando não somente pelos resultados alcançados com a ampliação da demanda pelo combustível, mas também pela adoção de instrumentos que garantem a integridade e a conformidade inerentes às boas práticas corporativas. A Cigás é a concessionária responsável pela distribuição e comercialização de GN no estado.

Recentemente, a Companhia implantou regulamento com diretrizes para o desenvolvimento de atividades na esfera do Comitê de Compliance. A gestão dessa área, a exemplo do que acontece em outras empresas e órgãos governamentais, prevê um conjunto de medidas para o desenvolvimento integral da Companhia, com o intuito de assegurar o cumprimento de leis, normas e ainda diretrizes internas.

O Compliance também visa o combate à corrupção e a mitigação de riscos internos e externos à atuação da empresa, representando mais uma importante linha de defesa para os processos organizacionais. Com isso, pretende-se contribuir para a construção de uma cultura organizacional pautada na transparência e na ética.

Esse conjunto de medidas tem como finalidade o avanço da melhoria do serviço prestado pela concessionária à população. Atualmente, a Cigás atende mais de 6 mil unidades consumidoras dos segmentos Termelétrico, Industrial, Veicular, Comercial e Residencial.

“Não há que se falar, atualmente, na realização de qualquer atividade produtiva responsável, sem considerar a observância necessária aos aspectos de conformidade e integridade. Assim, a execução do Compliance, no âmbito institucional, norteia todas as etapas que devem ser observadas, ao longo do processo, referente à área de atuação da instituição, especialmente no caso da Cigás, que abrange desde a aquisição de matéria-prima até a entrega do serviço aos usuários”, explica a gerente de Governança, Riscos e Compliance da concessionária, Larissa Cardoso.

A gerente frisa ainda que estão incluídas, neste contexto, ações empreendidas pelos demais atores da cadeia produtiva do gás natural, a fim de que os benefícios auferidos no referido processo sejam compartilhados de forma eficaz e segura.

Ações – A perspectiva da Companhia é a de implantação de processos mais seguros, que permitem a tomada de decisão com mais objetividade, confiança e qualidade por parte da alta direção e dos gestores. Dentre as principais ações, estão a atualização de normativas internas e a criação de instrumentos de controle.

Outra iniciativa fundamental é a capacitação das equipes envolvidas para aprimoramento da área, também como forma de alcançar os objetivos traçados pela Cigás em seu plano de negócios. Nele, a Cigás prevê beneficiar 21 mil unidades consumidoras até 2021 e atingir investimento global de R$ 786 milhões no Amazonas.

“É necessário assegurar a observância de todos os preceitos legais, garantindo-se, além da boa qualidade dos serviços executados, a minimização de todos os riscos que possam afetar o desempenho e a imagem da Cigás”, ressalta o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar.

Segundo ele, “a Companhia de Gás do Amazonas vem conquistando destaque no cenário nacional, não apenas no que concerne à realização de sua tarefa precípua de prestadora de serviço público, mas também na sua proatividade em várias questões que envolvem os instrumentos inerentes às boas práticas corporativas”.

FOTO: Divulgação/Cigás