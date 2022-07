Cidades atingidas por desastres naturais recebem recursos para ações de defesa civil

Os valores foram liberados durante a semana para municípios dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte

Nesta semana, foram liberados recursos federais para diversas cidades brasileiras afetadas por chuvas intensas, inundações, alagamentos e outros tipos de desastres naturais. Foram implementadas medidas de reconstrução das estruturas e restabelecimento de serviços essenciais para municípios dos estados de Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Pará (PA),Paraná (PR), Rio Grande do Norte (RN).

Alagoas

A cidade alagoana de Igreja Nova, afetada por alagamentos, obteve mais de R$ 1,3 milhão para a compra de kits de emergência humanitária (cestas básicas, colchões e kits de higiene, limpeza e dormitório).

O município de Cajueiro recebeu mais de R$ 1,1 milhão para a compra de kits de ação humanitária, além de aluguel de veículo e de caminhão-pipa. Já São José da Laje, teve acesso a mais de R$ 184 mil para a limpeza de vias urbanas. As duas cidades foram afetadas por enxurradas.

Na mesma situação de emergência, as cidades alagoanas de Atalaia e São Miguel dos Milagres conseguiram a liberação de R$ 1 milhão e R$ 437 mil, respectivamente, para a compra dos mesmos kits de emergência humanitária.

Barra de Santo Antônio recebeu mais de R$ 200 mil para a aquisição dos mesmos kits, além de aluguel de veículo e de caminhão-pipa. Os três municípios alagoanos foram atingidos por chuvas intensas. Também afetado por chuvas intensas, o município de Coité do Nóia, recebeu R$ 115 mil para obras de restabelecimento do acesso à cidade.

O município de Pilar obteve mais de R$ 1,9 milhão. Atingida por inundações, a cidade de Capela recebeu mais de R$ 1 milhão. Já o município de Ibateguara contou com mais de R$ 538 mil; Chã Preta recebeu mais de R$ 58 mil. Já o município de Quebrangulo, afetado por enxurradas, recebeu R$ 81 mil para limpeza de vias urbanas

Marechal Deodoro terá acesso a mais de R$ 1,3 milhão para a compra de cestas básicas, colchões, galões de água mineral de 20 litros e kits de limpeza, dormitório, residência e higiene pessoal.

Amazonas

A cidade de Jutaí, no Amazonas, vai ter mais de R$ 936 mil para a compra de cestas básicas, colchões, redes, combustível, marmitex, lanches, kits de limpeza, higiene e dormitório, além de aluguel de embarcação.

Atalaia do Norte terá mais de R$ 792 mil para cestas básicas, combustível, colchões, redes e kits de limpeza e dormitório, além do aluguel de transporte fluvial e terrestre.

Bahia

A cidade de Ilhéus recebeu R$ 12,6 milhões para a construção de 96 casas destinadas a famílias que tiveram suas moradias destruídas pela inundação do Rio Cachoeira.

Ceará

A cidade de Barbalha, castigada por chuvas e enchentes, terá R$ 210 mil para obras de restabelecimento de muro e contenção de encostas, além de limpeza urbana e ação de restabelecimento da trafegabilidade.

Maranhão

A cidade de Mirador, castigada por chuvas intensas, recebeu R$ 160 mil para o restabelecimento de pontes.



Minas Gerais

Afetado por chuvas intensas, o município mineiro Indaiabira recebeu quase R$ 870 mil para recuperação de um prédio municipal. Já a cidade de Dionísio recebeu R$ 38 mil para execução de bueiro.

Pará

No Pará, o município de São Félix do Xingu vai receber mais de R$ 413 mil para o restabelecimento de pontes e bueiros. Já Concórdia do Pará terá mais de R$ 67 mil para a compra de combustível e aluguel de lanchas e barcos. As duas cidades foram afetadas por inundações.

Bom Jesus do Tocantins, também no Pará, atingida por enxurradas, terá à disposição mais de R$ 352 mil para a construção de cabeceiras de concreto para ponte.

Paraná

A cidade de Foz do Iguaçu obteve acesso a mais de R$ 740 mil para reconstrução de cobertura e forro danificados por um vendaval.

Rio Grande do Norte

No estado potiguar, a cidade de Nísia Floresta, atingida por enxurradas, pôde contar com mais de R$ 1,8 milhão para a compra de kits de emergência humanitária, além de café da manhã, refeições quentes, colchões e combustível.

As cidades São Gonçalo do Amarante e Touros já cotam com R$ 505 mil e R$ 65,9 mil, respectivamente, para a limpeza de vias urbanas. Os dois municípios potiguares foram atingidos por chuvas intensas.

A cidade Nísia Floresta, afetada por enxurradas, recebeu mais de R$ 469 mil para limpeza urbana e locação de motor.

O município de Extremoz vai receber mais de R$ 983 mil e Várzea, cerca de R$ 614 mil. As duas cidades usarão os recursos na compra de itens de assistência humanitária.

A cidade de Pedro Velho terá mais de R$ 1 milhão para a compra de cestas básicas, colchões, combustível, alimentos para café da manhã, refeições quentes e kits de limpeza, higiene e dormitório e restabelecimento de vias públicas. Confira aquie aqui.

O município de Canguaretama vai contar com mais de R$ 174 mil para limpeza de vias urbanas, enquanto Ceará-Mirim vai receber R$ 973 mil para a compra de cestas básicas.

Como solicitar recursos federais

Em todo o Brasil, estados e municípios atingidos por desastres e com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos federais para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Com informações do MDR