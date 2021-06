CIB autoriza uso de 19.440 doses remanescentes para vacinação das pessoas de 55 a 59 anos contra a Covid-19

Medida segue planejamento do Estado, anunciado pelo governador Wilson Lima

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB-AM), da qual o Governo do Amazonas faz parte, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), autorizou o redirecionamento do saldo remanescente e reserva técnica de 19.440 doses de vacinas contra a Covid-19 para a vacinação da população de 55 a 59 anos sem comorbidades, que vai iniciar nesta quarta-feira (02/06) em Manaus.

O documento foi assinado, nesta terça-feira (01/06), pelo coordenador da CIB-AM, secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo, e segue o planejamento do Governo do Estado para ampliar a imunização contra a Covid-19, conforme anunciado pelo governador Wilson Lima na última sexta-feira (28/06), durante live nas redes sociais oficiais do Estado.

As 19.440 doses remanescentes, de acordo com a CIB, deverão ser utilizadas para iniciar a vacinação da população de 55 a 59 anos, residente em Manaus, de forma escalonada e por faixas etárias decrescentes, abrangendo cerca de 80% da cobertura vacinal deste grupo. As doses deverão ser repostas posteriormente, de forma compensatória e programática, após envio de doses pelo Ministério da Saúde, conforme acordado entre a SES-AM, FVS-AM e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus).

Alcance vacinal – A decisão da CIB, de redirecionar as doses, considera o alcance positivo da cobertura vacinal da quase totalidade dos grupos prioritários, e o cenário de indisponibilidade imediata de vacinas contra a Covid-19 a toda a população de 18 a 59 anos em etapa única.

O avanço da vacinação também está amparado na Nota Técnica n° 717, do Ministério da Saúde, de 28 de maio de 2021, que dá orientações referentes à continuidade da vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários, elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), e início da vacinação da população geral (18 a 59 anos).

Conforme balanço divulgado no documento da CIB, a campanha de vacinação contra a Covid-19, que iniciou no dia 19 de janeiro deste ano, alcançou, até o momento, em Manaus: 97,4% das pessoas de 80 anos e mais idades; 93,5% de 75 a 79 anos; 94,8% de 70 a 74 anos; 94,2% de 65 a 69 anos; 91% de 60 a 64 anos; 112,1% de trabalhadores da saúde; 173,9% de trabalhadores da educação do ensino básico; 60% dos trabalhadores da educação do ensino superior; 139,6% de pessoas com comorbidades; 8,7% de gestantes e puérperas; 6,3% de pessoas com deficiência permanente grave; e 0,04% de pessoas em situação de rua. Os grupos com índices menores iniciaram a imunização mais recentemente.

Mais vacinas – Nesta quarta-feira (02/06), está prevista a chegada de mais 99 mil doses da vacina AstraZeneca e outras 9 mil doses da vacina da Pfizer. A FVS-AM já trabalha no planejamento de distribuição das novas doses para definição das próximas etapas de vacinação, tanto na capital quanto no interior.

FOTO: Divulgação/SES-AM