Chuvas intensas e lama causam dificuldades para travessia em trecho da BR-319 no Amazonas

Um trecho da rodovia BR-319, afetado pelo desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá, no interior do Amazonas, está sendo atingido por intensas chuvas e lamas, dificultando o acesso de embarcações e pessoas que estão no local e tentam fazer a travessia.

As chuvas estão ocorrendo desde esse domingo (02), se tornando ainda mais intensas nesta segunda-feira (03). Dede a queda da ponte, que aconteceu na última quarta-feira (28), a travessia das pessoas que usam a rodovia para se locomover está sendo feita por barcos.

Vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais mostram a situação das lamas e da dificuldade de andar e transportar cargas no local.