CHUVA TORRENCIAL DURANTE A MADRUGADA EM HUMAITÁ

Os efeitos colaterais da forte chuva que caiu durante a madrugada deste sábado, deixaram um histórico ruim em parte de nossa cidade.

Um bom exemplo é este na Rua Monteiro, em que parte da via publica cedeu abrindo uma grande cratera no local. Moradores do bairro de Sao Domingos Sávio postaram videos nas redes sociais relatando entupimento de bueiros que ocasionaram alagamento em suas residências.

Loading...

Chegou a hora da nova gestão arregaçar as mangas e botar o time em campo, pois o toque de recolher é só para o povo!

VIDA REAL, É NOTÍCIA DE VERDADE, AQUI VOCÊ ESTA CONECTADO 24HS