Chuva ganha força no Norte do Brasil

Parte da Região Norte do Brasil, ainda continua enfrentando problemas relacionados à falta de chuva e ao tempo seco. Segundo o Programa de Queimadas do INPE, os estados do Pará do Tocantins estão no ranking dos 5 estados com mais focos de queimadas. O Pará registrou, até o dia 10 de setembro, 6.295 focos e, no Tocantins, o registro é de 1.104. O estado do Amazonas também está inserido neste ranking, com cerca de 4.717 focos.

Nesta última semana, as fumaças de queimadas de grande parte do Brasil, em especial do Amazonas, se espalharam pelo país, influenciando a cor do céu em algumas regiões e causando um cheiro de queimadas sobre grande parte até do estado de São Paulo.

Nesta segunda-feira (12), a chuva se espalha mais sobre grande parte da Região e pode chover forte no estado Pará. Essa chuva não é capaz de reverter o cenário de queimadas atual da Região, mas ajuda a limpar um pouco a atmosfera e melhora a qualidade do ar.

Nuvens carregadas se formam nos estados do Amazonas, em Roraima, no Acre e em Rondônia e as pancadas podem vir com forte intensidade, acompanhada por raios e trovoadas.

No Tocantins, as condições do tempo não mudam nesta semana. O ar seco ainda impede a formação de nuvens de chuva e o calor excessivo segue sendo destaque. Com as temperaturas elevadas e o solo extremamente seco, é muito alto o risco de novos focos de queimadas.

Tendência

A chuva se espalha mais sobre o Amazonas, estado do Acre, em Rondônia próximos dias, podendo vir com forte intensidade em vários momentos. Nestas regiões as condições de tempo se mantém até o fim desta semana. Já no Pará, apesar da semana começar com chuva forte, já termina com pancadas mais irregulares e isoladas.

Confira abaixo o acumulado de chuva para os próximos dias