Chuteira de Neymar para a Copa do Mundo 2022 é lançada; veja fotos e o preço

A Puma apresentou a chuteira que o atacante Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira, usará durante a Copa do Mundo do Qatar. É a primeira Copa de Neymar com a Puma – em 2014 e 2018 ele jogou com Nike. Veja fotos da nova chuteira.

Neymar é patrocinado pela Puma desde setembro de 2020. A chuteira para a Copa do Mundo é da linha Future da Puma e recebeu o nome de Future NJR Dream Chaser.

A chuteira é laranja e leva acabamentos dourados.

A chuteira está à venda no site da Puma e nas lojas Centauro, Netshoes, Bayard, Futfanatics e Magic Feet, por preços a partir de R$ 329,90

