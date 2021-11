CHOVEU POLÍCIA NO GARIMPO DE AUTAZES NO RIO MADEIRA

Como anunciado nos jornais brasileiro, na Comunidade de Rosarinho próximo a Autazes, onde pelo menos 400 balsas garimpeiras estavam ocupando o leito do Rio Madeira, ja amanheceu esta manhã de sexta feira, com a visita repressiva de policiais, retirando todos para as margens.

Fotos enviadas a nossa redação, nos mostram um cenário com a presença de voadeiras cheia de policiais em ação.

Em audio enviado direto do local, há relatos de que, uma frota de navios da Marinha ja está chegando, e devem subir o Rio Madeira até a capital de Rondonia, paralisando toda as atividades de extração mineral.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ