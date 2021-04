Numa indireta a Paulo Guedes, o embaixador da China, Yang Wanming, fez questão de lembrar, no Twitter, que o país é o maior fornecedor de vacinas para o Brasil.

“Até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil”, postou no Twitter.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ