Chega a Humaitá curso gratuito de mototaxista “Programa Detran Cidadão”

Aulas iniciam neste sábado (04/12), e participantes que concluírem capacitação vão receber kit com capacete e colete

O programa Detran Cidadão iniciou, nesta quinta-feira (02/12), as inscrições para o projeto “Motociclista Legal “ no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). As pessoas interessadas em se tornar mototaxistas ou aquelas que já atuam na área, mas não possuem o curso de especialização, podem efetuar inscrição gratuita no Posto do Detran Amazonas, ao lado do prédio da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, na rua 2 de Setembro, no Centro de Humaitá.

As inscrições vão até as 17h da sexta-feira (03/12). As aulas começam no sábado (04/12).

As pessoas capacitadas pelo Detran-AM receberão um kit de capacete e colete para trabalharem com mais segurança pelas ruas de Humaitá.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (97) 3373-3510 ou (97) 98127-8495.

Isenção de taxas – O projeto “Motociclista Legal” faz parte do Programa Detran Cidadão, instituído pelo Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para promover mais dignidade e oportunidade de renda para motociclistas interessados em trabalhar como mototaxistas ou motofretistas.

O projeto vai isentar as taxas para cursos de qualificação para mototaxistas e motofretistas de todo o estado, além de distribuir capacetes e coletes gratuitamente para quem passar pela capacitação.

Podem participar do projeto “Motociclista Legal” as pessoas que ganham até 2 (dois) salários mínimos, que sejam habilitadas na categoria A há pelo menos dois anos, e tenham, no mínimo, 21 anos.

As pessoas beneficiadas pelo projeto irão economizar aproximadamente R$ 630 que é o valor referente à isenção das taxas (R$ 242,10) e ao custo de capacete e colete (R$ 387).

FOTO: Arquivo/Detran-AM