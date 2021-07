Chance de ganhar na Nota Fiscal Amazonense é 11.000% maior que na Mega-Sena

Próximo sorteio da campanha ocorre no dia 14 deste mês

Participar de sorteios é sempre motivo de esperança, e alguns possibilitam maiores probabilidades de premiação. Quem concorre na campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), do Governo do Amazonas, tem mais de 11.000% de chance de ganhar do que jogando na Mega-Sena.

Fazendo uma aposta simples de 6 números na Mega-Sena, o participante tem uma chance em 50 milhões de ganhar. Participando da NFA, se o concorrente tiver apenas um cartão, sua probabilidade de ganhar é de uma em 450 mil, e se tiver 50 cartões (número máximo permitido pelas regras da campanha), a chance sobe de uma para 9 mil.

O sorteio mensal da Campanha acontecerá no dia 14 de julho. Mais de R$ 100 mil serão sorteados para cidadãos que colocaram o CPF na nota no mês de junho.

Concorrência – No próximo sorteio mensal, estarão concorrendo mais de 240 mil pessoas que se cadastraram no site da campanha e pediram CPF na nota em suas compras entre os dias 1º e 30 de junho. Foram gerados cerca de 4,5 milhões de bilhetes eletrônicos a partir de R$ 50 em compras com o registro do CPF.

No mês de junho, a Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz/AM) registrou 1.373.768 notas fiscais apuradas com o CPF, que juntas totalizaram R$ 431.625.421.

Além dos sorteados, entidades sociais também ganham prêmios. Os bilhetes serão sorteados entre dez cidadãos e dez instituições cadastradas na campanha, escolhidas pelos ganhadores no momento da inscrição.

Premiação – Seguindo o regulamento da campanha, serão dez prêmios para os cidadãos, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil, este o carro-chefe do sorteio mensal. E, para as entidades, são sete de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil.

Concorrem de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Já os anuais, são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas, além dos prêmios para as entidades sociais.

Como acompanhar – O sorteio será divulgado nas redes sociais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site da campanha, no endereço nfamazonense.sefaz.am.gov.br, e se inscrever. Depois disso, passar a colocar seu CPF em todas as compras que fizer.

Assim, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, poderá também concorrer a prêmios diários, mensais e especiais (anuais).

Quem já participa da campanha deve lembrar que é preciso manter sempre os dados cadastrais atualizados, desde o número de celular até os dados bancários, para que, caso venha a ser um dos sorteados, não haja complicações da hora de receber seu prêmio.