CGL/AM virtualiza atualização de certidões pelo sistema e-compras

A partir deste mês todos os fornecedores devem atualizar suas certidões pelo sistema e-compras, sem a necessidade de comparecer na Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo (CGL-AM). O serviço tem como intuito levar praticidade e conforto aos usuários, além de reduzir o volume de papéis.

“Quase todos os meses os fornecedores trazem as certidões atualizadas para participar de licitações ou para procedimentos financeiros, com essa novidade o fornecedor ganhará tempo e o fluxo de papéis começará a reduzir na secretaria”, explica a responsável pelo setor de cadastro Challa Medeiros.

Atualmente, os fornecedores podem utilizar tanto o sistema eletrônico quanto o físico, mas a partir do dia 1º de fevereiro de 2019 o envio/validação das certidões será realizado somente por meio digital, conforme portaria n°009/2019-GP/CGL.

Para ter acesso ao site https://www.e-compras.am.gov.br/publico e conseguir atualizar as certidões, o fornecedor precisa já estar cadastrado com seu login/senha e seguir o passo a passo, conforme o manual criado para melhor atendê-los. Segue link do manual: http://www.cgl.am.gov.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/MANUAL-DE-ATUALIZA%C3%87%C3%83O-DE-CERTID%C3%95ES-DO-E-COMPRAS.pdf

Foto: DIVULGAÇÃO/CGL-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Comissão Geral de Licitação (CGL-AM): Orlen Castro (3214-5620 ou 98240-7873).