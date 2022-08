Cetam oferta mais de 9 mil vagas para o interior do Amazonas

O candidato deve ler com atenção e seguir as orientações contidas no documento

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai ofertar 9.515 vagas em cursos de Qualificação Profissional, exclusivamente, para os 61 municípios do Amazonas. As inscrições começam às 06h do dia 10 de agosto e encerram às 23h59 de 15 de agosto pelo site cursos.cetam.am.gov.br.

Essas vagas são para aulas na modalidade presencial.

O edital, com todas as informações sobre o processo, está disponível no portal cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes.

Para aqueles que ainda não têm cadastro no Portal do Candidato – a realização antecipada do procedimento agiliza a inscrição nos cursos.

O candidato deve acessar inscricao.cetam.am.gov.br e seguir os passos solicitados. “O Cetam cumpre a determinação do Governo do Estado do Amazonas de levar educação profissional e tecnológica de qualidade para todo o Amazonas e demonstra a preocupação com os cidadãos do interior do estado”, destacou o diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto.