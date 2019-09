Cetam inicia inscrição para processo seletivo hoje segunda-feira (26)

Começa nesta segunda-feira (26/08), a partir da zero hora, a inscrição para o processo seletivo do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os interessados terão até às 16h do dia 8 de setembro (horário de Manaus) para se inscrever, via internet, no endereço eletrônico http://www.concursoscopec.com.br.

O Governo do Estado, por meio do Cetam, disponibilizou 1.813 vagas para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio. Dessas, 1.028 são voltadas para o interior e 785 para a capital.

As vagas estão divididas em 33 cursos técnicos e 8 especializações técnicas, conforme informações contidas nos quatro editais que já se encontram no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec) para consulta prévia. No interior, serão 16 cursos técnicos e três especializações técnicas destinadas à ampla concorrência.

A taxa de inscrição custa R$ 30. O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva que ocorrerá no dia 20 de outubro de 2019. O início das aulas para a capital está previsto para o mês de março de 2020.

Especialização – Neste ano, serão ofertados três novos cursos de especialização: Especialização Técnica de Nível Médio em Saúde Bucal-Instrumentação Cirúrgica em Implantodontia; Especialização Técnica de Nível Médio em Segurança do Trabalho-Prevenção e Controle de Emergência e Especialização Técnica em Análises Clínicas–Parasitologia e Urinálise.

Indígenas – Nesta edição, serão 80 vagas de nível médio técnico, destinadas a formar profissionais de várias etnias para atuar em suas próprias comunidades, bem como em outros cenários de diversidade cultural, aprofundando seus conhecimentos em saúde indígena. O candidato precisa ter Registro Administrativo de Nascimento de Índio (Rani) ou declaração expedida pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Mais informações: Assessoria de Comunicação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam): Carla Yael (2126-7444, 98121-4008 e 99372-7222).