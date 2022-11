Cetam busca protagonismo no segmento de PD&I

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) já é referência no ensino profissional e tecnológico do estado e vem se preparando nos últimos anos para um novo salto: também ser protagonista no segmento da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Nesse sentido, a instituição vem investindo em estudos e pesquisas para o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no estado, por meio de colegiados e editais de fomento.

Um passo importante na busca pelo protagonismo em PD&I foi dado pelo diretor-presidente do Cetam, professor doutor José Augusto de Melo Neto, com a criação da Comissão de Estudo e Pesquisa em 2021, formada por doutores e mestres da instituição. O grupo é responsável por realizar estudos e pesquisas para o desenvolvimento da EPT em nível estadual.

O Cetam já compõe importantes colegiados ligados ao cenário de PD&I, como o Conselho de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Conecti) e o Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda). Como credenciado do Capda, o Cetam está apto a captar recursos oriundos da Lei de Informática, aplicada à Zona Franca de Manaus (ZFM), para implementar projetos e programas voltados para PD&I a serem capitaneados pela Comissão.

A Comissão de Estudo e Pesquisa do Cetam é presidida pelo diretor-presidente da instituição e composta pelos professores doutores Salatiel Gomes e Lucimar Jacinto, além da pedagoga Josiany Dantas e da assistente social Tainá Teixeira, ambas com nível de mestrado.

“Seguindo a orientação do governador Wilson Lima, o Cetam está promovendo o desenvolvimento de pesquisas e inovação para a área da educação profissional e tecnológica”, apontou o professor José Augusto, acrescentando que, após sua criação no ano passado, a Comissão vem tendo suas ações ampliadas por meio de publicações e parcerias interinstitucionais.

*Edital inédito para pesquisa em EPT*

Em uma iniciativa pioneira, o Cetam e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) lançaram, em junho deste ano, um programa inédito de incentivo a projetos de pesquisa voltados para a EPT. O Governo do Amazonas disponibilizou R$ 4 milhões para fomentar inicialmente 20 projetos de pesquisa por meio da iniciativa.

O professor José Augusto de Melo Neto destacou o ineditismo da oferta. “Foi um dos atrativos do edital e mostrou o compromisso do Governo do Amazonas com a educação profissional e tecnológica no estado. A iniciativa inédita preenche uma lacuna no Amazonas neste segmento. Este edital, realizado em parceria com a Fapeam, vai promover a EPT e a pesquisa científica de forma inovadora. O futuro do nosso estado depende de ações como essa”, apontou.

