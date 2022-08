Cetam abre inscrições para 31 mil vagas de qualificação profissional

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) fará mais uma oferta de cursos na próxima terça-feira (02/08). Dessa vez foram abertas 31 mil vagas de Qualificação Profissional na modalidade de ensino a distância (EaD). As inscrições começam às 08h e encerram às 23h59 de terça.

O edital, com todas as informações sobre o processo, está disponível no portal cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes.

O candidato deve ler com atenção e seguir as orientações contidas no documento.

A realização de cadastro antecipado no Portal do Candidato, inscricao.cetam.am.gov.br, facilita no momento da inscrição e o portal pode ser acessado a qualquer momento.

Ao todo, serão ofertados 22 cursos, sendo dois com mediação por tutoria (estes para o público com formação superior e são voltados para Educação Profissional e Tecnológica).

Os demais são cursos autoinstrucionais, ou seja, sem a mediação por tutoria.

O diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto, reafirma o compromisso do governo do Amazonas com a ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica no Amazonas.

“O Cetam segue ampliando a oferta de cursos a cada edital publicado, cumprindo, assim, a determinação do governo do estado de levar educação profissional e tecnológica de qualidade para todo o Amazonas”, destacou.