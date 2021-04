CESTAS BÁSICAS JÁ CHEGARAM EM VÁRIAS COMUNIDADES NO INTERIOR

A secretaria de ação social do município de Manicoré, já está distribuindo e entregando as cestas básicas nas comunidades da zona rural do município.

O governo do Amazonas, através da Defesa Civil e Prefeitura Municipal. Estão unidos nesta ação com o objetivo de ajudar as famílias atingidas pelas cheias do Rio Madeira.

Centenas de famílias, perderam suas produções primárias em decorrência da subida das águas, causando prejuízos com a perda de suas plantações, ocasionando um grande impacto econômico na vida financeira e alimentícia dos manicoreenses.

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima, que foi sensível ao nosso apelo, pois, nosso município tem uma cadeia produtiva forte de alimentos, oriundas do setor primário familiar. Estive já em algumas comunidades em companhia, de alguns vereadores, fiscalizando esta entrega, que chegou em boa hora!” Declarou o prefeito Lúcio Flávio de Manicoré.