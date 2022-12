Centro Integrado de Comando e Controle recebe visita do cônsul-geral do Japão

Na manhã desta quarta-feira (07/12), o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, e o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel Almir Cavalcante, receberam a visita do cônsul-geral do Japão no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Durante a visita, na qual o cônsul teve a oportunidade de conhecer as instalações do CICC, um dos legados da Copa do Mundo de 2014 para o Amazonas, o secretário de Segurança Pública aproveitou a oportunidade para fazer uma breve apresentação sobre o Plano Estadual de Segurança Pública, com foco na redução de homicídios e outros indicadores criminais.

Os visitantes também participaram de uma apresentação sobre os dados e métodos de operações realizadas pelas forças de segurança. Além disso, puderam conhecer a estrutura e os departamentos administrativos instalados no CICC.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM