CENTRO DO MENOR ANUNCIA PARALIZACAO, APOS 35 ANOS DE SERVIÇOS SOCIAIS EM HUMAITÁ

Criado nos anos 80 pelos Salesianos o CENTRO DO MENOR DE HUMAITÁ fez história na vida familiar de milhares de crianças e jovens.

Um dos mais belos serviços sociais do município, com reconhecimento em todo o estado do Amazonas e também fora do Brasil, o programa chegou ao fim neste final de 2018 conforme anúncio dos próprios servidores que, lamentaram as dificuldades enfrentadas já há algumas anos. Sem o apoio da Prefeitura Municipal, os serviços oferecidos pelo programa social ainda sobreviveu através de doações É alguns convênios com o governo do estado, que todos os anos enfrentava dificuldades para a aprovação de seus projetos a serem implantados no município.

A notícia do fim de suas atividades em Humaitá, pega toda a nossa sociedade de surpresa, uma vez que, o vereador Lei Siqueira afirmou ter realizado várias tentativas junto ao executivo municipal, para tentar socorre a unidade filantrópica no município, mas que, nunca foi atendido, conforme afirma nas redes sociais.

O CENTRO DO MENOR nos últimos anos sofreu vários golpes administrativos que vão do má gerenciamento até mesmo descontentamento dos próprios funcionários interno que atuavam ao longo dos anos.

Assim encerra -se uma história social bonita que embora tenha tido problemas e falhas devamos enaltecer as qualidades e os impactos positivos colhidos em nosso meio social.

Texto: Chaguinha de Humaitá