Centro de Manaus e Itacoatiara recebem patrulhamento para combate de drogas

O Comandante Geral da Policia Militar do Amazonas (CGPM/AM), CEL Ayrton Norte, dará início nessa quinta-feira (10) as operações de patrulhamento, reforçando a segurança pública no Centro de Manaus, na rua Quintino Bocaiúva e no município de Itacoatiara.

O patrulhamento foi a pedido, diante da visita de cordialidade, pelo deputado estadual eleito Álvaro Campelo (PP), que recebeu diversas denuncias sobre a grande movimentação de uso, vendas de drogas e constantes assaltos, gerando insegurança aos moradores e visitantes. “A minha prioridade sempre foi agir e solucionar imediatamente a favor da população. A boa política se faz com diálogo entre as esferas importantes para a nossa sociedade, uma delas é a segurança pública.”, disse Álvaro.

Para o comandante geral, o pedido e atenção do parlamentar favorece ainda mais a segurança nas comunidades. “É essencial a representação e essa ponte do parlamentar com a comunidade. Isso dar transparência para que nós, venhamos fortalecer ainda mais as nossas estratégias de patrulhamento, fiscalização, monitoria e segurança.”, disse Ayrton Norte.

Guarda metropolitana

Ainda na visita cordial do deputado ao Comandante Geral, falou também sobre a presença indispensável da Guarda Municipal Metropolitana, não apenas na cidade Manaus, mas nos municípios do Estado do Amazonas.

O deputado estadual eleito, Álvaro Campelo (PP) tomará posse junto com os outros parlamentares no dia 01 de fevereiro deste ano.