Cema recebe remessa de medicamentos para tratamento da Covid-19

A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) recebeu, nesta terça-feira (12/01), uma remessa de 240 mil caixas de Dexametasona e 90 mil de Midazolam para abastecer os hospitais da rede pública estadual de Saúde. Ambos os remédios são utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19.

Os medicamentos começaram a ser descarregados nos galpões da Cema, durante a manhã, e seguem, logo após a conferência das caixas, para o setor de distribuição. A expectativa é que os hospitais comecem a ser abastecidos com os medicamentos até a próxima sexta-feira (15/01).

Segundo o coordenador da Cema, Cláudio Nogueira, a compra dos medicamentos foi realizada em setembro de 2020, com o objetivo de suprir o estoque para abastecimento das unidades de saúde do Estado administradas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“São itens que nós sabíamos que poderiam ter novamente uma alta demanda e nós nos programamos com antecedência. São medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes com Covid-19, que começam a chegar justo nesse momento de maior consumo e necessidade”, pontuou.

O Midazolam é um dos medicamentos necessários para manter a sedação de pacientes entubados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), enquanto a Dexametasona é utilizada para o combate a inflamações decorrentes da Covid-19.

