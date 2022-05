Ceará e Flamengo duelam para espantar má fase no Brasileirão

Duelo às 16h30 na Arena Castelão será transmitido na Rádio Nacional

Ceará e Flamengo entram em campo neste sábado (14), em Fortaleza, com um objetivo em comum: conquistar os três pontos da vitória para afastar a má fase no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que ambos chegam motivados à partida da sexta rodada da Série A, depois de assegurarem a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana. O embate na Arena Castelão, a partir das 16h30 (horário de Brasília) será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Luiz Ferreira.