CDL lança portal de empregos para cadastro de currículos no Amazonas

A Câmara de Dirigentes Lojista de Manaus (CDL Manaus) lançou o portal CDL Empregabilidade, na manhã desta terça-feira (9). O site é voltado para cadastro de currículos de pessoas em busca de emprego. Empresas também podem cadastrar vagas.

O evento de lançamento do portal aconteceu na sede da entidade, localizada na Avenida Djalma Batista, Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a CDL, a plataforma foi criada com o propósito de melhorar a inserção da população no mercado de trabalho. A ferramenta também vai cadastrar quem deseja concorrer a uma vaga de emprego.

“Nós criamos o portal exatamente para aquele volume de pessoas que pegava o seu currículo, com muita dificuldade, e distribuía de loja em loja. A plataforma vai facilitar esse encontro de vagas”, ressaltou o presidente da CDL, Ralph Assayag.

A ferramenta é gratuita, e além dos candidatos cadastrarem o currículo, as empresas também poderão publicar suas vagas e encontrar o candidato no perfil desejado dentro do site.

Um diferencial é que militares terão uma categoria especial na plataforma. O motivo seria a dificuldade que ex-militares encontram quando finalizam o serviço nas Forças Armadas. Na modalidade, ex-superiores poderão avaliar e comentar sobre os candidatos.

Como se cadastrar

Para inserir o perfil e encontrar a oportunidade adequada, o interessado deve informar os dados pessoais, formação e se candidatar às vagas que se enquadram em seu currículo.

Para as empresas, é necessário cadastrar a vaga disponível e inserir os requisitos. Após a disponibilidade da vaga, os empregadores avaliarão os candidatos e entrarão em contato.

Clique aqui para acessar a plataforma.