CBF define quatro nomes de treinadores para a Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu quatro nomes como prioridade para o comando da Seleção Brasileira no próximo ciclo de Copa do Mundo: Carlo Ancelotti, José Mourinho, Zinedine Zidane e Luis Enrique. Apesar de não fechar portas para a chegada de um brasileiro, há uma preferência por um estrangeiro.

Na última terça-feira, Tite e sua comissão técnica assinaram a rescisão contratual. Coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista também deixou a entidade e a CBF busca um novo nome para substituir o dirigente que participou da campanha do pentacampeonato mundial com o Brasil, em 2002.

Em março, a Seleção Brasileira encara seus primeiros adversários desde o fim da Copa do Mundo do Qatar por conta da Data Fifa. A ideia da CBF é a de que um nome seja anunciado ainda em fevereiro, embora Carlo Ancelotti e José Mourinho estejam no meio da temporada no comando do Real Madrid e Roma, respectivamente.

Por outro lado, Zinedine Zidane e Luis Enrique estão livres no mercado e seriam opções mais “viáveis” neste momento. Ainda assim, não há nenhuma previsão de viagem do presidente Ednaldo Rodrigues para o exterior para dar início às negociações, embora seja ele quem irá comandar a contratação do novo treinador.

VEJA A SITUAÇÃO DE CARLO ANCELOTTI

Comandante do Real Madrid, o italiano tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024. Contratado na última temporada, o treinador conduziu a equipe merengue ao título da Champions League e do Campeonato Espanhol, além de ter tido um papel chave na evolução do jogo de Vini Jr na Europa.

Apesar do interesse, Ancelotti já reafirmou seu compromisso com o Real Madrid quando foi questionado sobre as especulações com a Seleção Brasileira. No dia 29 de dezembro, o treinador afirmou que ainda não havia sido contactado por nenhum representante da equipe pentacampeã do mundo.

Historicamente, Carlo Ancelotti possui uma boa relação com jogadores brasileiros que vão além de Vini Jr. Antes de assumir o comando do Real Madrid, o italiano comandava o Everton e foi um dos principais responsáveis pela evolução de Richarlison. No Milan, o treinador trabalhou com Kaká no ano em que o brasileiro venceu o prêmio de melhor jogador do mundo.

VEJA A SITUAÇÃO DE JOSÉ MOURINHO

Assim como Carlo Ancelotti, o Special One tem contrato com a Roma até junho de 2024, mas não se pronunciou sobre o interesse da Seleção Brasileira. O comandante é detentor de um currículo vasto, tendo sido campeão de todos os torneios da Uefa, como Champions League (2), Liga Europa e Conference League.

Além disso, Mourinho possui grande relação com jogadores brasileiros, como Willian, atualmente no Fulham. A dupla trabalhou por anos no Chelsea e o atacante reafirmou em diversas ocasiões que o português foi o melhor treinador com quem já trabalhou na carreira.

VEJA A SITUAÇÃO DE ZINEDINE ZIDANE

Como treinador, Zidane trabalhou apenas no Real Madrid em duas passagens diferentes. Entre 2016 e 2018, o comandante conquistou três títulos de Champions League de forma consecutiva, além de ter vencido duas vezes o Mundial de Clubes. Em março de 2019, o técnico retornou ao clube merengue e conquistou um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Nos últimos meses, Zidane optou por não assumir nenhuma equipe esperando uma chance para dirigir a França. No entanto, os Bleus optaram pela renovação de Didier Deschamps por mais um ciclo de Copa do Mundo após uma campanha convincente no Mundial do Qatar em que a equipe chegou na final, embora tenha sido derrotada para a Argentina nos pênaltis.

VEJA A SITUAÇÃO DE LUIS ENRIQUEA

ssim como Zidane, Luis Enrique está sem emprego desde que deixou a Espanha após uma campanha decepcionante na última Copa do Mundo. Em seu trabalho com a Fúria, o comandante não conquistou nenhum título, tendo sido eliminado nas oitavas de final do Mundial e caído na semifinal da última Eurocopa.

Apesar das passagens por Roma e Celta de Vigo, o grande trabalho de destaque de Luis Enrique aconteceu no Barcelona. Entre 2014 e 2017, o treinador conquistou nove títulos, sendo uma Champions League e um Mundial de Clubes e foi eleito o melhor técnico do mundo em 2014/2015.