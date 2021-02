CBF confirma Fla x Inter sem taça e premiação ‘duplicada’ na última rodada

O Brasileirão pode conhecer o campeão de 2020 no próximo domingo, no Maracanã, onde Flamengo e Internacional se enfrentam, embora apenas o time gaúcho possa conquistar o troféu já nesta rodada, não haverá taça no estádio, conforme antecipou a coluna De Primeira de hoje no UOL.

Além disso, a CBF disse que “a entrega das medalhas e da taça ao Campeão Brasileiro de 2020 será realizada na última rodada da competição, marcada para o dia 25 de fevereiro”. Sendo assim, se duas equipes tiverem chances de título, será preciso ter medalhas de campeões no Morumbi, onde jogam São Paulo e Flamengo, e no Beira-Rio, onde o Inter recebe o Corinthians.

Fonte: UOL