Castramóvel do Governo do Estado atinge marca de 10 mil castrações realizadas

Em pouco mais de um ano de funcionamento, as Unidades Móveis de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) já realizaram mais de 10 mil castrações solidárias de cães e gatos, em todo o Amazonas. A ação faz parte da Política de Bem-Estar Animal e Fauna Doméstica, em execução pelo Governo do Estado desde 2020.

Por meio do Castramóvel, equipes da Sema realizam castrações sem custo aos tutores, na capital e no interior do Estado, desde outubro de 2021. De lá para cá, o Estado passou de uma para três unidades móveis em operação, com ações ocorrendo tanto de forma fixa na sede da Sema, como também de maneira itinerante, por bairros da capital e outros municípios.

Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, atingir o marco de 10 mil castrações era uma expectativa para o final de 2022. Entretanto, a meta foi ultrapassada ainda no dia 9 de novembro, com alcance em 18 bairros da capital e 12 municípios do interior. Para ele, o caráter itinerante da ação foi determinante para o alcance antecipado dos resultados.



“O castramóvel representa muito para a causa animal do Estado do Amazonas e isso é algo que fica evidente a cada nova meta alcançada. Essa é uma gestão que vê o meio ambiente de maneira holística, levando em consideração as pessoas e, também, os animais que estão inseridos nesse contexto”, disse o secretário.

“Políticas de Bem-estar Animal como esta dão mais qualidade de vida aos animais, evitam o abandono, impedem que esses animais sejam fatores de zoonoses e, quanto ao interior do Estado, impede que se insiram em áreas de floresta e interfiram na fauna silvestre, mantendo um equilíbrio, que vai desde a saúde pública até o meio ambiente”, pontuou.

Agendamentos

Os agendamentos para castrações são realizados de duas formas: on-line ou presencial – quando anunciado, a depender do local da ação.

De modo geral, tutores interessados em realizar a castração de seus pets podem entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp do “Disque Castração”, (92) 98602-4456, para agendar o procedimento.

Para ações itinerantes, o agendamento geralmente ocorre de forma presencial, em data e local divulgados previamente nas redes sociais da Sema Amazonas.

FOTOS: Divulgação/Sema