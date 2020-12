Caçada fatal- Policial empresário morre com tiro acidental em Humaitá

O empresário que é policial civil do Amazonas, gostava de caçar durante a noite na floresta do município, e durante a madrugada deste sábado, por volta das 2h50 durante uma dessas caçadas, acabou sendo atingido por sua própria arma, vindo a óbito. As primeiras informações enviadas a nossa redação, ainda são imprecisas. O corpo está no Necrotério Municipal que fica atrás do Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes, e deve ser liberado para ser velado na Padaria Lael uma das mais frequentadas da cidade, que é de sua propriedade, ainda pela manhã.

O fato movimenta toda a cidade pois o policial era bastante conhecido no município.

*Mais informações atualizadas a qualquer momento aqui no seu canal de informação www.acriticadehumaita.com.br