Casanova lança música com Nick Amaro e Ryan Vasquez “Veja”

Em clima de Copa do Mundo, o cantor e DJ Rapha Casanova vai lançar nesta sexta-feira (07) sua nova música “Mete pro gol”, com participações do cantor venezuelano Ryan Vasquez e Nick Amaro, um dos integrantes do Roça Sound.

De acordo com o artista, a música representa a energia e a alegria de uma Copa do Mundo. “Ela foi composta no idioma Português e Espanhol já pra representar o maior número de nações na Copa”, destacou.

Após lançar “Pedida Perfeita” que foi a sua música primeira música do álbum “Baianidade Latina” que será lançado em 2023, o cantor Rapha Casanova pretende dar sequência com as próximas faixas, “e Mete pro gol já vem com toda essa energia massa de Copa do Mundo, para brilhar ainda mais a vinda do nosso hexa” vibra o Dj baiano confiante na seleção brasileira.

Explorando sonoridades entre as culturas das periferias nordestinas, brasileiras e mundiais, o Roça Sound vem em 2022 com uma sequência de hits, fazendo parcerias com o cantor de hip-hop Hiran e a banda de reggae Adão Negro.

E para realizar essa mistura “caliente” de idiomas, o cantor venezuelano Ryan Vasquez chega para acrescentar um tempero latino. Ryan é natural da cidade de Barcelona, Venezuela. E em 2017 o cantor foi morar no interior do Amazonas, na cidade de Humaitá. E tem lançado muitas músicas de Reggaeton em terras brasileiras, afim de explorar o gênero musical no país.

