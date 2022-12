Casal de “Wandinha” vai estrelar filme romântico

A atriz Jenna Ortega, estrela de “Wandinha”, vai protagonizar e produzir o filme “Winter Spring Summer or Fall”, que marcará seu reencontro com o ator Percy Hynes White, intérprete do personagem Xavier Thorpe na atração da Netflix.

A trama vai agradar quem shipou o casal na série. Descrito como uma mistura de “Antes do Amanhecer” (1995) e “As Vantagens de Ser Invisível” (2012), o filme vai acompanhar dois adolescentes (Ortega e Hynes White) à beira da idade adulta, que se encontram e se apaixonam durante quatro dias significativos (e distantes) no período de um ano.

O filme vai marcar a estreia na direção de Tiffany Paulsen (roteirista de “Amor com Data Marcada”), que também trabalhou no roteiro com Dan Schoffer (“Not Cool”).

“Jenna é extremamente talentosa como atriz e produtora, e sabemos que ela e Percy trarão uma profundidade sincera a seus papéis e que, juntamente com a experiência de Tiffany com esse tipo de personagens e sua visão para este filme, vão aprimorar o brilhante roteiro de Dan”, disse o produtor Brad Krevoy (“Uma Quedinha de Natal”), em comunicado.

“Winter Spring Summer or Fall” ainda não tem previsão de estreia.

Jenna Ortega tem vários projetos pela frente, entre eles o terror “Pânico VI”, que chega aos cinemas brasileiros em 9 de março.