Casa de leis em Humaitá é alvo de cobranças e denuncias em rede social

O Ministério Público do Amazonas, está recheado de denúncias cobrando explicações e transparência em diversos contratos firmados nas ultimas duas gestões do legislativo municipal, como exige a lei sobre os valores contido nos contratos, cabe ao legislativo justificar sua finalidade, o que não ocorreu até o momento, pelos menos publicamente, como tem cobrado o presidente do “Transparência Humaitá” que questiona uma série de contratos com valores supostamente superfaturados.

O poder legislativo municipal tem segredos, tem bondades, tem acordos, tem conchavos, tem de tudo, porém sem o conhecimento público. É claro que no mundo político, existe e sempre existirá os interesses individuais envolvendo os parlamentares que estão no poder. A casa de leis no município sempre teve ausente da maioria do povo, não somente na presença coletiva, mais principalmente na falta de informações de interesse público.

Com a rede social cada dia mais descontrolada, e com pessoas “anônimas” encorajadas a desabafarem e cobrarem aquilo que entendem ser direitos seus, a repercussão das cobranças se espalham através do compartilhamento de outras pessoas que, o fazem com a maior naturalidade, sem medir e avaliar o que vai compartilhar aos seus amigos ou em grupos sociais.

Os vereadores em Humaitá, estão sendo alvo de cobranças, questionamentos, e acima de tudo atitude em solucionar os problemas sociais pelos quais foram eleitos, o descrédito agregado neste momento em que se avizinha as próximas eleições no município, alerta que o tempo é implacável, não pode ser desperdiçado sob pena de perder o que deveria ter feito na hora.

Os olhos do povo testemunham o que muitos não conseguem enxergar, por isso mesmo fica o alerta, a cada dia, tudo pode mudar e o que ficar para trás, não poderá ser resgatado, mas o que vem pela frente pode ser aproveitado ou desviado, cada vereador pode seguir o seu caminho, em busca de eleitores para suplantar sua permanência no cargo pois, todo político precisa conquistar os seus seguidores, se não a derrota é certa!

TEXTO: CHAGUINHA/ACRÍTICA DE HUMAITÁ