Casa de governador e gabinete da primeira-dama são alvos de operação da POLÍCIA FEDERAL

A casa do governador do Piauí, Wellington Dias (PT) e o gabinete da esposa dele, a deputada federal Rejane Dias (PT), foi alvo de policiais federais que cumprem mandados de busca e apreensão na manhã dessa segunda-feira (27). Eles investigam um esquema de desvio de verba e superfaturamento em contratos de transporte escolar no estado.

Os cunhados do político também estão recebendo “ a visita” dos federais. A Operação Topique, deflagrada pela primeira vez em 2018, apura a associação de funcionários da Seduc à donos de veículos que prestam serviço de transporte escolar ao estado por meio de contratos fraudados e com o preço bem acima do mercado.

A operação criminosa teria rendido aos envolvidos cerca de R$ 50 milhões e mesmo depois das primeiras fases da investigação da PF, continuaram acontecendo. Além de mandados em Teresina, há outros sendo cumpridos também em Brasília.