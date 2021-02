Cartão do Auxílio Estadual chega às áreas ribeirinhas mais extremas de Parintins

As comunidades Santo Antônio do Tracajá, Uaicurapá, e Terra Preta do Rio Mamuru, na zona rural de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) receberam nesta quarta (24/02) e quinta-feira (25/02) a visita de técnicos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Secretária de Estado de Assistência Social (Seas), que realizaram a entrega de cartões do Auxílio Estadual, programa criado pelo Governo do Amazonas para atender famílias de baixa renda durante a pandemia de Covid-19.

Durante as visitas, cerca de 300 cartões foram entregues aos moradores das três comunidades. Mesmo com o difícil acesso à região, a equipe não mediu esforços para que mais famílias pudessem receber o benefício, entregue de porta em porta.

Uma das contempladas foi a dona de casa Ana Zélia, moradora da Comunidade de Terra Preta do Rio Mamuru. Ela afirma que o benefício não poderia chegar em melhor momento.

“Esse cartão irá nos ajudar bastante neste momento difícil em que estamos. Somos nove pessoas em casa, e todos atualmente sem renda alguma e sem trabalho. Agradeço muito ao Governo do Estado por me proporcionar a compra do arroz, do feijão e de outros produtos de alimentos durante estes três meses”, afirma Ana.

A doméstica Islene Simas da Silva, também moradora da comunidade, revela que o auxílio irá ajudar na alimentação de sua família. “O auxílio do cartão chegou para ajudar minha família, que é composta por nove pessoas, e para manter a comida do dia a dia. Sou muito grata, primeiramente a Deus, e depois ao governador Wilson Lima, por esta benção chegar em minha casa”, comenta.

Parintins – As entregas do cartão também se estenderam à zona urbana de Parintins. Para o município, o Governo do Amazonas prevê a entrega de 4.779 cartões, dos quais já foram entregues 2.578.

Morador do Bairro da União, Jander Batista comemora a chegada do auxílio que lhe permitirá abastecer a geladeira. “Eu e minhas três filhas não tínhamos nada para comer até chegar o cartão e nos proporcionar uma cesta básica. Hoje mesmo eu irei fazer a compra da nossa alimentação, e por esse motivo, agradeço muito ao Governo do Amazonas por este programa chegar até a minha casa”, diz emocionado.

Segunda parcela – Honrando o compromisso assumido com a população, o Governo do Amazonas realizará neste domingo (28/02) o pagamento da segunda parcela do benefício, no valor de R$ 200. O Auxílio Estadual prevê o pagamento de três parcelas da quantia, totalizando R$ 600 que poderão ser utilizados exclusivamente para a compra de alimentos, itens de higiene e de limpeza.

Até o momento, mais de 41 mil famílias já foram contempladas com o Auxílio Estadual. Os cartões de acesso ao benefício foram entregues em 54 municípios até o momento, incluindo a capital. A estimativa é de que, com o programa, sejam injetados R$ 60 milhões na economia do estado no período de três meses.

FOTOS: Divulgação/FPS