CARTAO BOLSA SOLIDÁRIA DO GOVERNO DO AMAZONAS, ATENDERÁ 2.163 FAMÍLIAS EM HUMAITÁ

O governo do Amazonas através da Secretaria de Assistência Social (SEAS) iniciou a entrega dos cartões *“BOLSA SOLIDÁRIA”* que atenderão 2.163 famílias cadastradas no município, com um crédito de R$ 600,00 (Seiscentos reais) que serão divididos em 3 parcelas de R$ 200,00 (Duzentos reais) para cada contemplado. A Prefeitura de Humaitá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, acompanha essa distribuição e entrega dos cartões na cidade e na zona rural.

Os cartões chegarão nas casas de 1283 famílias na zona urbana e 880 para zona rural, segundo anunciou o gestor municipal DEDEI LOBO, que encerrou dizendo que todos os cartões serão entregues de casa em casa para evitar aglomerações.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*