Começou agora no CRAS a entrega dos cartões Bolsa Auxilio do Governo do Amazonas.

Os relacionados a receberem o cartão, deve apresentar documentos de RG e CPF originais, pois o cartão não e entregue para terceiros, ou seja, somente o contemplado pode retirar no local.

Ao todo serão 213 cartões entre cidade e interior que estarão disponíveis para entrega a partir de agora, lembramos que ate sexta feira, os relacionados podem procurar retirar pessoalmente o seu cartão.

BY ACRITICA DE HUMAITA