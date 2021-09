CARRO PEGA FOGO E EXPLODE APÓS FREIAR E SAIR DA PISTA

O caso aconteceu próximo a Porto Velho na BR 319.

Segundo relatos, a condutora deste veículo que estava com a família em três pessoas, vinheram ao balneário do Ipixuna, onde curtiram o final de semana, em um veículo HB 20 preto.

Ao retornarem a Porto Velho existe um trecho cheio de buracos, próximo a capital de Rondônia, ao seguirem viagem de retorno, um veículo que ia logo a frente freiou bruscamente e o carro HB 20 freiou forte saindo da pista para não bater no outro que seguia a frente, porém ao tentar retornar a pista novamente, o HB 20 engatou no capim seco que ou tocar nos discos de freios incandescidos devido a travada brusca, pode ter ocasionado o incêndio do veículo. Os ocupantes, saíram ilesos mas assustados com o fogo que rapidamente tomou conta do carro deixando ele todo em chamas, causando uma explosão as margens da rodovia.

Loading...

O vídeo reportagem mostrando a situação mostrara a situação de panico dos ocupantes que pouco puderam fazer para evitar o fato.

Fica aqui o registro, falta manutenção nos piores trechos, pelo menos para evitar impactos fortes nas crateras que já dominam uma parte da rodovia.