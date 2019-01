(Atualizada) CARRO FORTE É ASSALTADO NA BR 319

Um assalto ocorrido por volta das 13h40 na BR-319 no trecho entre Humaitá a Porto Velho capital de Rondônia, movimentou a região Sul do Amazonas.

Informações, atializadas

confirmam que ocorreu o assalto, após troca de tiros no local que fica no km 60 indo de Humaitá a Porto Velho.

O local do fato

Após a ponte do Rio São João, mais conhecida como ponte do Teixeira.

Como foi?

Os assaltantes segundo testemunhas que passavam no local, vinha trocaram tiros ao longo da estrada contra o carro forte, muito antes do Posto Fiscal do IDARON. Os cones que ficam reduzindo a velocidade foram derrubados pelos assaltantes no deslocamento até o local do assalto. Fotos enviadas a nossa redação. mostram que o veículo utilizado pelos assaltantes era um Renault Prata modelo Duster que foi queimado.

Os assaltantes conseguiram se apropriar do carro forte após intensa troca de tiros contra os seguranças da empresa de valores. Tres seguranças foram atingidos, sendo um ferido no rosto, dois deles foram socorridos é levados para Humaitá, o vigilante que foi ferido no rosto foi levado por uma caminhonete modelo Chevrolet s10 Branca, para Porto Velho.

A policia ja esta no local é confirma que os assaltantes ainda nao foram encontrados, ou presos, a informações é que eles empreenderam fuga em direção a Porto Velho, armados de fuzil de grosso calibre, entre is quais uma 0.50mm e armas pesadas, o risco de viajar na BT 319 neste momento é alto, se puderem evitar é melhor. Mais informações, serão atualizadas a qualquer momento.