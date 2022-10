O proprietário do veículo foi socorrido por um caminhão guincho e teve o auxílio da PRF.

A notícia negativa sobre este fato foi que ao sair do local em busca de chamar socorro, meliantes furtaram o toca CDs, e alguns itens do veículo. Agora é olho no peixe e olho no gato.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ