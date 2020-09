CARRO DESCONTROLADO BATE NO MEIO FIO E TOMBA NA PISTA

Humaita AM: O fato ocorreu pela manha da segunda feira (07/09/2020), por volta de 11h00 na travessa 13 de maio que passa em frente a prefeitura descendo em direção a rua S/1.

As informações colhidas são desencontradas e não iremos mencionar detalhes sobre o fato por falta de materialidade.

Mas fica aqui o registro. A motorista (mulher) perdeu o controle do veículo ao bater no meio fio e ocasionar o tombamento. A policia militar esteve no local, mas nao recebemos nenhum boletim sobre o fato! Fique ligado, é noticia é fato!

