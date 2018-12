CARRO CAPOTA NA AVENIDA TRANSAMAZONICA

Um veículo modelo Ford KA de Placa NDY 0706 capotou agora de manha 5h50 na Transamazônica, uma das principais da cidade. A polícia militar e a Polícia Rodoviária Federal registraram o fato logo em seguida.

No veículo haviam 04 pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, não houve até o momento vítimas fatais. Duas mulheres ficaram feridas, e os dois rapazes tiveram apenas escoriações e estão fora de perigo. Um das mulheres que estavam no veículo está sendo transportada para o Pronto Socorro João Paulo II em Porto Velho.

Segundo informações colhidas momentos após o acidente, os ocupantes estavam amanhecidos, e ao se direcionarem pela via pública com destino a entrada da cidade uma das rodas bateu no meio fio central ocasionando o descontrole da direção ocasionando o capotamento. Veja as fotos.

TEXTO :Chaguinha

ACRITICA DE HUMAITÁ